Российские военные нейтрализовали за ночь 184 украинских БПЛА

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на вторник перехватили и уничтожили 184 БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, два беспилотника нейтрализовано над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву.

Также 62 БПЛА нейтрализовали над Курской областью, 31 - над Белгородской, 30 - над Нижегородской, 18 - над Воронежской, 6 - над Липецкой, 5 - над Калужской, 4 - над Тульской, один над Вологодской, 13 - над Черным морем, по 3 - над Ростовской и Рязанской областями, по 2 над Крымом, Брянской и Орловской областями.