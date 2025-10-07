Многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении многоквартирного дома в городе Старый Оскол в результате атаки беспилотника; предварительно, пострадавших нет.

"Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, во дворе многоквартирного дома осколками посечены 20 автомобилей.

"Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор.