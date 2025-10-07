Лукашенко поздравил президента РФ с днем рождения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, отметив его твердую волю в отстаивании интересов России.

"Российский народ прочно связывает с вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире. Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег", - говорится в поздравлении, опубликованном во вторник пресс-службой белорусского лидера.

Лукашенко также выразил уверенность, что заложенные совместными действиями Белоруссии и России основы отношений союзничества и стратегического партнерства послужат надежным ориентиром для будущих поколений граждан двух стран.