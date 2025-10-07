Число погибших из-за отравления спиртным в Ленобласти достигло 45 человек

В Москве задержаны еще двое подозреваемых по данному уголовному делу, сообщил СКР

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - СК РФ уточнил количество погибших из-за отравления спиртным в Ленинградской области.

"В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек", - сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По ее информации, в Москве задержаны ещё двое подозреваемых по уголовному делу о гибели людей от суррогатного алкоголя в Ленобласти. Это руководители и бенефициары коммерческой организации, которая хранила в Тосненском районе изъятую из оборота спиртосодержащую продукцию.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов.

Кроме того, возбуждено еще одно уголовное дело - о халатности. Следователи дадут правовую оценку бездействию контролирующих органов, сообщила пресс-служба.

С 20-х чисел сентября в Ленинградской области фиксируют случаи гибели жителей нескольких районов от отравления алкоголем. По данным полиции, предполагаемый источник распространения суррогата - коммерческая организация в поселке Трубников бор Тосненского района Ленинградской области.

По факту гибели от суррогата расследуется дело об оказании небезопасных услуг.

Ранее сообщалось о задержании до двух десятков подозреваемых в рамках расследования, некоторые из них были заключены под стражу.