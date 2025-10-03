Поиск

Еще один фигурант появился в деле об отравлении суррогатом в Ленобласти

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге не стал арестовывать жителя Ленинградской области, задержанного по делу о смертельном отравлении алкоголем, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Отказав следователю в заключении фигуранта под стражу, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий по 30 ноября. В частности, задержанному нельзя в том числе выходить из дома в ночное время, выезжать за пределы Петербурга и Ленинградской области и пользоваться интернетом, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы судов, мужчину задержали 2 октября. Он находится в статусе подозреваемого.

С 20-х чисел сентября в Ленинградской области фиксируют случаи гибели жителей нескольких районов от отравления алкоголем. Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, лабораторно пока подтверждено более десяти смертей от метанола, который содержался в алкоголе. СМИ сообщают о десятках погибших. По данным полиции, предполагаемый источник распространения суррогата - коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников бор Тосненского района Ленинградской области.

Изначально было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ), позднее его переквалифицировали по статье о сбыте небезопасной продукции, повлекшей смерть более двух человек (статья 238 УК РФ). Всего было задержано до двух десятков подозреваемых, некоторые из них заключены под стражу.

