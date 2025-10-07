Поиск

Челябинские власти допустили ограничения продаж у локальных сетей АЗС в регионе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Власти Челябинской области держат под контролем ситуацию на рынке розничной торговли топливом, дефицита в регионе нет, но возможны перебои у локальных поставщиков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облправительства.

"Поставки у вертикально интегрированных компаний идут в полном объеме, перебоев нет. У отдельных локальных независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения, связанные с колебаниями цен. Однако на общую ситуацию на рынке это не влияет ", - заявили в администрации.

В сети АЗС Tamic Energy (OОО "ТопСи") "Интерфаксу" сообщили, что временно введены лимиты на отпуск топлива по всей сети АЗС из расчета 30 литров бензина, 70 литров дизельного топлива на машину. "В связи с критической ситуацией на топливном рынке и возникшим дефицитом топливных ресурсов мы вынуждены ввести временные ограничительные меры для обеспечения конкурентного бесперебойного доступа - чтобы всем топлива хватило", - сказали в компании. При этом затруднились уточнить, на какой период введены временные ограничения.

В "РегионUNO" "Интерфаксу" сообщили, что ограничения по отпуску топлива вводились "буквально на один день в связи с задержкой поставки". "У нас вагоны не успели подойти, и чтоб не сорвать госконтракты, мы ввели такое ограничение. Вероятно, ввиду общей обстановки такой резонанс получился", - отметили в компании.

На сайте сети АЗС Tamic Energy говорится, что она "является одной из крупнейших розничных сетей Уральского федерального округа", также АЗС сети представлены в Центральной России - в Московской и Калужской областях. По данным компании, в ее периметр входит более 100 АЗС по всей России. Доля, которую компания занимает на рынке розничных продаж топлива на Урале, не уточняется. По данным ООО "ТопСи", выручка за 2024 год составила свыше 2 млрд рублей, чистая прибыль - 9,9 млн рублей.

На странице сети АЗС "РегионUNO" в соцсетях говорится, что компания работает на рынке Челябинской области более 20 лет, в ее состав входят 29 АЗС в Челябинске и городах области (Миасс, Златоуст, Троицк и др.).

