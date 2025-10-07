Военные заявили о продвижении в Запорожской и Днепропетровской областях

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российская армия продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях после установления контроля над селом Нововасилевское, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Успешные боевые действия против ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях ведет группировка "Восток", сказано в сообщении министерства.

Штурм Нововасилевского провел 394-й мотострелковой полк 5-ой общевойсковой армии, сообщило министерство.

"В ходе наступательных действий воины-приморцы освободили населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации, взяв под контроль участок местности более 4 квадратных километров по правому берегу реки Янчур", - говорится в сообщении Минобороны РФ.