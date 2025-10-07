В Ижевске в столкновении автобуса и трех легковых машин погибли четверо

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В центре Ижевска днем столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус, погибли, по предварительным данным, четыре человека, сообщили в управлении МЧС по Удмуртии.

"По предварительным данным, есть погибшие: один водитель легкового автомобиля и три пешехода", - говорится в сообщении.

Автобус маршрута "Пермь-Казань" столкнулся с тремя машинами около 13:20 по московскому времени (14:20 по Ижевску) на перекрестве улиц Удмуртская и Кирова. Пассажиры автобуса не пострадали.