Поиск

Правительство планирует нарастить число поездок интуристов в РФ втрое к 2030 г.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассчитывает увеличить число въездных туристических поездок в Россию к 2030 году более чем втрое, до 16 млн, следует из материалов к стратегической сессии по развитию туризма.

"Увеличить число въездных туристических поездок к 2030 году на 11 млн к текущим 5 млн", - говорится в разделе документа, посвященном перспективам въездного туризма в РФ.

В нем также заявляется об установлении в ближайшее время безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией с целью упрощения поездок туристов из этих стран в Россию.

В РоссииВ России запустили процесс отмены визового режима для граждан КНРЧитать подробнее

Как следует из материалов к сессии, упрощение визового режима уже позволило привлечь дополнительно 2 млн иностранных туристов.

На открытии сессии глава правительства Михаил Мишустин заявил, что введение безвизового режима для туристов из КНР в ответ на аналогичный шаг правительства этой стране позволит увеличить число турпоездок из Китая в Россию. В 2024 году их число превысило миллион.

Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России проходит во вторник в координационном центре правительства в Москве. Она посвящена оценке достигнутых результатов, анализу текущих вызовов и утверждению планов по достижению национальных целей в сфере туризма.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за удара ВСУ

Беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Основной версией крушения Ан-24 под Тындой в июле названа ошибка настройки высотометра

Основной версией крушения Ан-24 под Тындой в июле названа ошибка настройки высотометра

ВС РФ запретил урезать выплаты виновников ДТП на основании методики ЦБ для ремонтов по ОСАГО

ВС РФ запретил урезать выплаты виновников ДТП на основании методики ЦБ для ремонтов по ОСАГО

Песков объяснил ускорение приватизации враждебными действиями и санкциями против России

Росавиация ожидает до 2030 года выбытия более 300 самолетов и 200 вертолетов

Росавиация ожидает до 2030 года выбытия более 300 самолетов и 200 вертолетов

Минцифры РФ предложило отказаться от стартовой цены на аукционе на частоты 5G

Минфин оценил в 25 млрд руб. поступления в бюджет при отмене нулевого НДС для отечественного софта

Хроники событий
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7308 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });