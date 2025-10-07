Правительство планирует нарастить число поездок интуристов в РФ втрое к 2030 г.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассчитывает увеличить число въездных туристических поездок в Россию к 2030 году более чем втрое, до 16 млн, следует из материалов к стратегической сессии по развитию туризма.

"Увеличить число въездных туристических поездок к 2030 году на 11 млн к текущим 5 млн", - говорится в разделе документа, посвященном перспективам въездного туризма в РФ.

В нем также заявляется об установлении в ближайшее время безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией с целью упрощения поездок туристов из этих стран в Россию.

Как следует из материалов к сессии, упрощение визового режима уже позволило привлечь дополнительно 2 млн иностранных туристов.

На открытии сессии глава правительства Михаил Мишустин заявил, что введение безвизового режима для туристов из КНР в ответ на аналогичный шаг правительства этой стране позволит увеличить число турпоездок из Китая в Россию. В 2024 году их число превысило миллион.

Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России проходит во вторник в координационном центре правительства в Москве. Она посвящена оценке достигнутых результатов, анализу текущих вызовов и утверждению планов по достижению национальных целей в сфере туризма.