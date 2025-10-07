Путин проведет переговоры с Рахмоном

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 8-9 октября посетит Таджикистан с государственным визитом, в ходе которого проведет переговоры с руководителем этой страны Эмомали Рахмоном.

"В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также наиболее актуальные региональные проблемы", - сказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что это будет уже четвертая встреча президентов России и Таджикистана в текущем году. Предыдущая состоялась на саммите ШОС в Китае 1 сентября.

По его словам, в ходе визита Путина будет сопровождать представительная делегация: вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, руководство администрации президента, главы Минобороны, МВД, Минэкономразвития, Минфина, Минюста, Минпромторга, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Минтранса Андрей Белоусов, Владимир Колокольцев, Максим Решетников, Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Антон Алиханов, Антон Котяков, Сергей Кравцов, Михаил Мурашко, Андрей Никитин, а также руководители Росгвардии, ФСВТС, Роспотребнадзора, "Росатома" и Российского экспортного центра Виктор Золотов, Дмитрий Шугаев, Анна Попова, Алексей Лихачев и Вероника Никишина.

Ушаков рассказал, что программа визита президента России начнется вечером в среду с возложения венка к памятнику таджикскому государственному деятелю Исмаилу Сомони, после чего состоится неформальный обед с участием глав двух государств.

На следующий день состоятся церемония официальной встречи президентов, совместное фотографирование, переговоры в узком и расширенном составах.

"По итогам переговоров ожидается, что президенты подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. В нем будут намечены новые ориентиры российско-таджикистанского взаимодействия. Также в присутствии лидеров состоится обмен подписанными документами", - сказал Ушаков.

По его словам, среди пятнадцати запланированных к подписанию документов - межгосударственные, межправительственные и межведомственные, охватывающие торговлю, миграцию, IT, транспорт, образование, здравоохранение и другие сферы.

Ушаков отдельно отметил, что миграция станет одной из тем переговоров. Он обратил внимание, что в России трудится около 1,2 млн граждан Таджикистана, то есть 16% всех иностранцев, которые работают в стране, а их денежные переводы на родину превысили $1,8 млрд (17% ВВП Таджикистана).