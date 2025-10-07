Поиск

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в саммите СНГ в Душанбе, на котором будут рассмотрены вопросы учреждения формата "СНГ плюс" и предоставление ШОС статуса наблюдателя в этой организации, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В пятницу 10 октября наш президент примет участие в заседании глав государств Содружества Независимых Государств", - сказал он журналистам во вторник.

Ушаков отметил, что "в ходе саммита будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата "СНГ плюс", который предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ".

"Еще один важный вопрос – о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. Соответствующее решение совета глав государств-членов ШОС принято 1 сентября в китайском городе Тяньцзине", - добавил Ушаков.

По его словам, в саммите также примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев, а также премьер Армении Никол Пашинян.

Ушаков рассказал, что сначала переговоры пройдут в узком формате. В них примут участие руководители делегаций и генсек Содружества Сергей Лебедев. В этом формате главы государств подведут итоги деятельности и наметят основные задачи на перспективу.

"Основное внимание в ходе заседания будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства, укреплению связей на пространстве СНГ. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам и обсудят вопросы обеспечения безопасности на пространстве всего Содружества", - сказал он.

После узкого формата переговоры пройдут в расширенном составе. В ходе этого заседания предполагаются выступления Лебедева с информацией об итогах беседы в узком составе и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о деятельности комиссии по правам человека СНГ в 2023-2025 годах, отметил Ушаков.

"Планируется подписание ряда документов. Это такие документы как программа сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы и укреплению пограничной безопасности на 2026-2030 годы, концепция военного сотрудничества до 2030 года, совместное заявление глав государств СНГ по случаю 80-й годовщины создания ООН, а также сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью", - сказал он, пояснив, что всего к подписанию готовятся 18 документов.

Участники заседания также примут решение о переходе с 1 января 2026 года председательства в СНГ к Туркменистану и о проведении следующего саммита в Ашхабаде. Кроме того, предполагается принять решение о продлении на новый трехлетний срок полномочий Лебедева на посту генсека СНГ.

По словам Ушакова, в ходе своего выступления на заседании Путин пригласит лидеров стран СНГ приехать на традиционную неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербург.

"Мы пока не определились с датой, но, я надеюсь, займемся этим сразу после того, как 15 октября состоится первый российско-арабский саммит", - сказал он.

Ушаков также не исключил возможности двусторонних встреч Путина с коллегами "на полях" саммитов СНГ и "Центральная Азия - Россия", который пройдет также в Душанбе 9 октября.

"Двусторонние встречи, естественно, будут: как заранее согласованные, так и встречи "на ногах" или встречи, о которых лидеры договорятся по ходу заседания", - сказал он.

После завершения саммита СНГ Путин ответит на вопросы журналистов об итогах своей поездки в Душанбе, отметил Ушаков.

Владимир Путин Юрий Ушаков СНГ ШОС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

Европарламент одобрил реформу, упрощающую отмену безвизового режима ЕС для определенных стран

Европарламент одобрил реформу, упрощающую отмену безвизового режима ЕС для определенных стран

Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

Кипр обязал россиян сдавать биометрию для виз

Кипр обязал россиян сдавать биометрию для виз

Суд в Грузии арестовал организаторов штурма президентской резиденции

Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в квантовой механике

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в квантовой механике

Эксперты оценили военную помощь США Израилю с 7 октября 2023 года в $21,7 млрд

Эксперты оценили военную помощь США Израилю с 7 октября 2023 года в $21,7 млрд

Силы правительства Сирии и отряды курдов достигли перемирия после эскалации в Шейх-Максуде

Еврокомиссия намерена предложить пошлины в 50% на всю импортную сталь

Еврокомиссия намерена предложить пошлины в 50% на всю импортную сталь

Первый день непрямых переговоров Израиля с ХАМАС прошел успешно

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7309 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });