Белоусов проинспектирует российские военные объекты в Таджикистане

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Душанбе, сообщили в ведомстве во вторник вечером.

"Андрей Белоусов посетит объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана. Предусматривается также проведение переговоров с военно-политическим руководством страны", - говорится в сообщении.

В аэропорту Душанбе Белоусова приветствовали министр обороны Таджикистана Эмомали Собирзода и начальник генштаба Бободжон Саидзода, проинформировали в Минобороны РФ.

По официальным данным, дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 8-9 октября посетит Таджикистан с государственным визитом. Путина будет сопровождать представительная делегация, сказал Ушаков.

