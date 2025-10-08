Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении 10 БПЛА

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Порядка 10 беспилотников уничтожены над территорией Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены ещё около 10 беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на среду.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в ночь на среду сообщалось об уничтожении нескольких БПЛА над одним из муниципалитетов Воронежской области.