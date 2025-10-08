Минприроды предложило повысить на 20% разовый платеж за участки россыпного золота

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минприроды РФ предлагает поменять методику расчета разового платежа за пользование недрами на аукционах и при предоставлении участков без аукционов.

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве, среди ключевых изменений - повышение на 20% разового платежа на участки россыпного золота.

"Статистика аукционов последних лет показывает высокий интерес инвесторов к разработке таких месторождений, а рост цен на золото обеспечивает их высокую доходность, - пояснили в Минприроды. - Повышение стартовых платежей позволит соблюсти баланс интересов государства и бизнеса на этапе предоставления участков недр в пользование с точки зрения их экономической ценности".

Кроме того, добавили в министерстве, при расчетах разовых платежей планируется учесть ранее принятые изменения налогового законодательства, касающиеся определения размера НДПИ для ряда видов минерального сырья, что также повысит размер разовых платежей.

"Так, например, для углеводородного сырья добавляются коэффициент ККГ при добыче природного горючего газа, корректирующий коэффициент ККМ и показатель КМАН на добычу газового конденсата, коэффициент КГП для расчета базового значения условного топлива, для золота - коэффициент КДРМ, для сырья для производства минеральных удобрений - коэффициент КФР, для антрацита - коэффициент КАН, для энергетического угля - коэффициент КЭНРГ", - добавили в ведомстве.

Для участков, расположенных в Арктической зоне, и различных видов трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья методика расчета разового платежа не меняется.

Аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, выступая во вторник на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, напомнил, что в 2023 году Роснедра перечислили в бюджет 25,3 млрд рублей, всего 44% от прогноза, установленном Минфином. В 2024 году, несмотря на снижение прогноза, план был выполнен только на 82%, в бюджет перечислено 24,3 млрд рублей.

"Основная причина - невыполнение дохода по разовым платежам за пользование недрами, - пояснил Мамедов. - В части ТПИ он обеспечивался в основном за счет ликвидных золотосодержащих участков недр. При этом из-за роста цен на золото значительно увеличилась стоимость золотосодержащей руды и концентратов. В этой связи считаем целесообразным увеличение минимального стартового размера разового платежа за пользование недрами в отношении участков, содержащих прогнозные ресурсы и запасы золота. Мы знаем, что Минприроды уже большую работу в этом направлении проделало. Знаем, что Минприроды уже направило в правительство предложение по увеличению разового платежа".