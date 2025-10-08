Военные РФ уничтожили группировку ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России завершили уничтожение украинских вооружённых формирований, которые были заблокированы в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и завершили уничтожение украинских вооружённых формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике", - сказано в сообщении Минобороны.

Войсками "Южной" группировки за сутки нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружковка, Закотное, Константиновка, Краматорск, Пазено, Приволье, Резниковка, Свято-Покровское и Северск (ДНР), говорится в сводке.

Противник потерял в этих боях до 155 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин. Уничтожены 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО "Град", станция РЭБ, две станции контрбатарейной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщает министерство обороны РФ.