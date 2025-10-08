Москва не увязывает возможную поставку Киеву "Томагавков" с предложением РФ по ДСНВ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Предложение президента РФ Владимира Путина по добровольному продлению на год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не увязано с вопросом возможных поставок Украине "Томагавков", заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это разное", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза напомнил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В связи с этим он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Президент РФ подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания".