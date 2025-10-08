Поиск

El Mundo сообщила о намерении Трампа передать Киеву Tomahawk, чтобы подтолкнуть РФ к переговорам

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти США, рассматривая возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, рассчитывают подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной, при этом, если такой расчет не оправдается, поставки Tomahawk могут быть больше ныне планируемых, сообщает в среду испанская газета El Mundo со ссылкой на источники, близкие Белому дому.

"Президент США Дональд Трамп намерен передать их в ограниченных количествах, чтобы убедить Россию в необходимости переговоров с Украиной", - пишет газета, отмечая, что лишь "если эти переговоры не состоятся, то тогда поставки могут быть более масштабными".

При этом нет никакой информации о том, в каких именно количествах и когда могут быть поставлены эти ракеты.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Во вторник Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта. "Я не стремлюсь спровоцировать эскалацию", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме. При этом он не стал исключать, что может передать Украине ракеты Tomahawk. "Но я хочу понять, что с ними планируют делать, против кого используют (...). Мне нужно прояснить ряд вопросов", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что в целом для себя решил, следует ли передавать такие ракеты.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления Трампа, заявил: "Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более чётких заявлений, если они последуют".

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин заявил, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях. "Были вопросы, связанные с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности, "Томагавки" и так далее. Я сказал, что это приведёт к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК). Отрывок журналист опубликовал в своём телеграмм-канале.

США Дональд Трамп Украина Tomahawk РФ
