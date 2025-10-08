Поиск

Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Госдума одобрила денонсацию межправительственного соглашения с США "Об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области", а также протоколов к соглашению.

"Это решение в интересах нашей страны. Мы - суверенное государство. А те, кто хотят использовать Россию, должны понять: этого не будет. У нас сильный президент, ответственный парламент, эффективное правительство", - заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Он отметил, что решение принимается исключительно в интересах граждан Российской Федерации: "денонсируем соглашение, которое давно надо было бы взять и расторгнуть".

Соглашение было подписано в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Протокол к соглашению, подписанный 15 сентября 2006 года, регулирует вопросы гражданской ответственности за ущерб, а в протоколе, подписанном 13 апреля 2010 года, прописываются вопросы финансирования и фиксируются двусторонние договоренности о способе утилизации плутония, согласно которым весь подпадающий под действие соглашения плутоний утилизируется путем облучения в ядерных реакторах.

Соглашение ратифицировано федеральным законом от 3 июня 2011 года № 108-ФЗ и вступило в силу 13 июля 2011 года.

Действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента от 3 октября 2016 года № 511 и федеральным законом от 31 октября 2016 года № 381-ФЗ.

Как отмечается в пояснительной записке, "причинами стали: коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против Российской Федерации, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела нашей страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы; намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации".

Законом о приостановлении действия соглашения предусматривалось, что российский плутоний, подпадающий под действие соглашения, остается вне ядерной оружейной деятельности. Оговаривались также "условия возобновления действия соглашения - сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории государств-членов НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года, отмена закона Сергея Магнитского 2012 года и закона о поддержке свободы Украины 2014 года, отмена антироссийских санкций и компенсация понесенного Российской Федерацией в результате их введения ущерба, предоставление США четкого плана необратимой утилизации плутония, подпадающего под действие соглашения", отмечается в пояснительной записке.

"Ни одно из этих условий не выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности", - говорится в пояснительной записке.

"Действия США являются основанием для денонсации соглашения и протоколов к нему в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 годп в связи с коренным изменением обстоятельств, существовавших при их заключении. При этом сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным", - отмечается в пояснительной записке.

