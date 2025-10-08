Поиск

Минсельхоз надеется на возможность создания новых сортов культур за два года

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в связи с поставленной задачей по переходу на отечественные сорта и гибриды ориентируется на двухлетний срок их создания.

"Нам как регулятору очень хочется, чтобы мы подходили к новым сортам и гибридам за два года. Но ребята, которые занимаются наукой, пока улыбаются, относятся к этому скептически, говорят - 4-5 лет. Хорошо, четыре. Ну, ничего страшного, вместе будем работать в итоге выйдем на два года", - заявила глава ведомства Оксана Лут на выставке "Золотая осень-2025".

Она напомнила, что в 2024 году доля семян отечественной селекции в АПК была 67%. "По итогам этого года ожидаем показатель в 70% и дальше будем двигаться до 75% - это ориентир, установленный в доктрине продовольственной безопасности и нацпроекте", - сказала она.

По ее словам, специалисты отрасли говорят, что этот показатель будет достигнут раньше установленного 2030 года. "Наверное, с численными показателями мы справимся. Главное - понять, что внутри. Насколько то, что внутри, будет соответствовать изменениям, которые происходят с нашей природой, с изменениями в экономике", - сказала она.

