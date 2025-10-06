Глава Минсельхоза призвала ускорить создание засухоустойчивых сортов

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Главный вызов для сельского хозяйства - климат, в частности, засушливые явления. Необходимо активнее использовать биотехнологии для того, чтобы опережать климатические изменения, особенно засуху, заявила на форуме "Биопром" министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Скрещивать, ну, условно, пшеницу с кактусом для того, чтобы пшеница была более засухоустойчивой, конечно, мы точно категорически против. Но то, что нам нужно - это двигаться с точки зрения генных инструментов быстрее, для того, чтобы опережать изменения, особенно климатические. Вот для нас сейчас главный вызов, не проблема, а вызов - это климат", - сказала она.

По ее словам, выжженные в этом году засухой поля на юге - "это как в постапокалиптических фильмах сейчас".

"Там все, да, в этом году все выжжено. Ну, природой все выжжено. Климат меняется, нужно быстрее думать, что делать с технологиями по выращиванию. Или мы придем к тому, о чем говорил Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга - ИФ), я прям записала, "еда без поля". Мы категорически против еды без поля", - заявила Лут. - Поле - это ключевая штука во всем нашем развитии с точки зрения развития еды. Мы планируем этого придерживаться".

По ее словам, биотехнологии в настоящее время используются по всем направлениям аграрного производства. "Мы сейчас смотрим на то, чтобы ускоряться. Это вопрос не только семян, это вопрос технологии. Нам очень не нравится выражение "здоровая еда". Если говорят про тренд на здоровую еду, это значит, что мы производим нездоровую еду? Ни в коем случае, у нас есть регламенты по безопасности, у нас вся еда соответствует регламентам по безопасности. У нас хорошая еда, нормальная", - подчеркнула министр.

В то же время она заявила, что нужна идеология рационального потребления. "Вот потребление сахара за последний год выросло на полкилограмма. Норма Минздрава 8 кило, а мы опять вернулись к 23. Это вопрос идеологии, это совместная задача. Мы можем произвести все, что угодно. Вот дайте нам характеристики - мы это произведем. Но нужна идеология потребления, которую надо формировать совместными усилиями", - сказала Лут.