В МИД РФ заявили о планах строить отношения с Сеулом в зависимости от его практических шагов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Москва намерена выстраивать отношения с Сеулом исходя из политики новых властей Южной Кореи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будем выстраивать дальнейшую линию в отношении Республики Корея в зависимости от практических шагов новой сеульской администрации, включая отказ от участия в антироссийской политике", - сказала она на брифинге.

Между тем, по словам Захаровой, российская сторона "в настоящее время фиксирует появляющуюся в южнокорейском обществе тенденцию или запрос на нормализацию двустороннего диалога и сотрудничества с Россией".

Официальный представитель МИД РФ добавила, что такие запросы идут "в том числе со стороны отдельных парламентариев, политических деятелей, деловых кругов".

