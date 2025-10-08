Поиск

В совет директоров ГТЛК вошли чиновники Минпромторга, Минфина и Минтранса

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" получило новый совет директоров, полномочия старого прекращены досрочно, сообщает ГТЛК.

С совете 11 человек, в него избраны исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, первый замминистра транспорта Валентин Иванов, замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов, заведующий кафедрой финансового менеджмента в госсекторе национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Алексей Лавров, заммэра Москвы Максим Лискутов, министр транспорта Андрей Никитин, первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

В совет директоров также вошли гендиректор ГТЛК Михаил Парнев, замминистра транспорта Владимир Потешкин, замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, в качестве независимого директора - спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Информации о предыдущем составе совета директоров ГТЛК в открытом доступе нет.

Ранее сообщалось, что полтора года назад, зимой 2024 года, правительство также выдвигало 11 кандидатов в совет директоров ГТЛК. Среди них были Ликсутов, Окладникова и Песков.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Согласно данным отчетности компании по МСФО за первое полугодие текущего года, акционерами компании являются Минтранс и Минфин.

