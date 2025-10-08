Поиск

Комитет ГД предложил выводить госкомпании на биржу ради повышения качества управления

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вывод компаний с государственным участием на фондовый рынок будет способствовать повышению качества корпоративного управления в них и привлечению инвестиций, говорится в заключении комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям на трехлетний проект федерального бюджета.

Комитет обращает внимание, что сейчас ведется работа по установлению и контролю за достижением ключевых показателей эффективности деятельности компаний с государственным участием. В этой связи комитет полагает, что в отношении непубличных компаний также следует использовать дополнительные способы повышения качества корпоративного управления и прозрачности деятельности юридических лиц.

"Одним из таких способов является практика вывода госкомпаний на фондовый рынок. Наряду с повышением прозрачности и открытости их деятельности это способствовало бы развитию фондового рынка и привлечению на него дополнительных инвестиций", - указано в документе.

Госдума
