Поиск

В проекте бюджета РФ не оказалось средств на ликвидацию отходов на Солзанском полигоне БЦБК

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обратил внимание, что в проекте федерального бюджета на 2026-2028 гг. не предусмотрены средства на продолжение работ на полигоне "Солзанский", расположенном на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Заключение комитета на проект федерального бюджета размещено в электронной базе данных парламента.

"В представленном проекте бюджета неясно, будут ли выполняться работы на полигоне "Солзанский" (БЦБК), так как в 2025 г. планировалось завершение научно-исследовательских работ по поиску технологии ликвидации негативного воздействия указанного объекта", - говорится в заключении.

В документе также отмечается, что предложения комитета о необходимости завершения работ на других особо опасных объектах, таких как Усолье-Сибирское, "Красный бор", БЦБК и шламонакопитель бывшего Комсомольского сернокислотного завода, в бюджете учтены.

Ранее Минприроды сообщало, что совместно с МГУ и Сибирским отделением РАН ведёт поиск технологии обезвреживания отходов на полигоне "Солзанский", расположенном вдоль русел рек Большая и Малая Осиновка в селеопасной зоне. Ученые МГУ завершили первый этап исследований - отбор проб и лабораторные испытания, по итогам второго этапа должна быть предложена технология обезвреживания.

Байкальский ЦБК был введён в эксплуатацию на южном берегу Байкала в 1966 г. и прекратил работу в 2013-м. Его отходы, хранящиеся в нескольких шламонакопителях, включая полигон "Солзанский", представляют угрозу водной системе озера Байкал в случае схода селей. Минприроды ранее заявляло, что ликвидация объектов БЦБК должна завершиться до конца 2027 г.

БЦБК Байкал Минприроды Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 8 октября

Минфин заметил создание регионами искусственных источников финансирования дефицита бюджета

Минэнерго отметило, что в регионах рост цен на частных АЗС выше, чем на АЗС производителей

Встреча Путина и Алиева в Таджикистане пройдет 9 октября

Банк России продолжает диалог с банками о постепенном замещении карт Visa и Mastercard

Банк России продолжает диалог с банками о постепенном замещении карт Visa и Mastercard

Индекс МосБиржи упал на 4% обновил минимум с 19 декабря 2024 года из-за геополитики

Песков подтвердил запланированную встречу Путина и Алиева в Таджикистане

В Думе предупредили о рисках срыва поступлений доходов от утильсбора в федеральный бюджет

В Думе предупредили о рисках срыва поступлений доходов от утильсбора в федеральный бюджет

Минэнерго и ФАС не допустят необоснованный рост цен на белгородских и курских АЗС

Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова

Завершено расследование убийства генерала Кириллова

Завершено расследование убийства генерала Кириллова
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7321 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });