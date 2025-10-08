В проекте бюджета РФ не оказалось средств на ликвидацию отходов на Солзанском полигоне БЦБК

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обратил внимание, что в проекте федерального бюджета на 2026-2028 гг. не предусмотрены средства на продолжение работ на полигоне "Солзанский", расположенном на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Заключение комитета на проект федерального бюджета размещено в электронной базе данных парламента.

"В представленном проекте бюджета неясно, будут ли выполняться работы на полигоне "Солзанский" (БЦБК), так как в 2025 г. планировалось завершение научно-исследовательских работ по поиску технологии ликвидации негативного воздействия указанного объекта", - говорится в заключении.

В документе также отмечается, что предложения комитета о необходимости завершения работ на других особо опасных объектах, таких как Усолье-Сибирское, "Красный бор", БЦБК и шламонакопитель бывшего Комсомольского сернокислотного завода, в бюджете учтены.

Ранее Минприроды сообщало, что совместно с МГУ и Сибирским отделением РАН ведёт поиск технологии обезвреживания отходов на полигоне "Солзанский", расположенном вдоль русел рек Большая и Малая Осиновка в селеопасной зоне. Ученые МГУ завершили первый этап исследований - отбор проб и лабораторные испытания, по итогам второго этапа должна быть предложена технология обезвреживания.

Байкальский ЦБК был введён в эксплуатацию на южном берегу Байкала в 1966 г. и прекратил работу в 2013-м. Его отходы, хранящиеся в нескольких шламонакопителях, включая полигон "Солзанский", представляют угрозу водной системе озера Байкал в случае схода селей. Минприроды ранее заявляло, что ликвидация объектов БЦБК должна завершиться до конца 2027 г.