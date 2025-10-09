Кабмин рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств Белгородской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении Минсельхозу РФ в 2025 году средств на оказание разовой финансовой помощи Белгородской области для компенсации ущерба пострадавшим предприятиям агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба кабмина.

"Проектом распоряжения предлагается выделить Минсельхозу России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительные бюджетные ассигнования на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджету Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении компенсации ущерба пострадавшим предприятиям агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Также на заседании будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

"Проект распоряжения направлен на выделение Минстрою России в 2025 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Херсонской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Еще одним вопросом повестки заседания значится вопрос о внесении изменений в распоряжение правительства РФ от 17 января 2025 года №31-р.

"Проект распоряжения направлен на увеличение Минстрою России в 2025 году объёма бюджетных ассигнований за счёт перераспределения средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований федерального бюджета, на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях пенсионного обеспечения граждан на территориях этих регионов", - отмечается в сообщении.