Поиск

Суд оставил в силе решение о недействительности контракта на памятник Сталину в Вологде

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о недействительности контракта на поставку памятника Иосифу Сталину в Вологде, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Оно вступит в законную силу со дня принятия постановления апелляционного суда в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее Вологодский музей-заповедник и индивидуальный предприниматель Екатерина Ложеницына подали жалобы на решение Арбитражного суда Вологодчины, который в июле признал недействительным контракт на поставку монумента и утвердил решение вернуть его Ложеницыной, а она, в свою очередь, должна вернуть Вологодскому музею-заповеднику 10,5 млн рублей.

Прокуратура просила судпризнать недействительным госконтракт на поставку памятника Сталину, потому что, как считает ведомство, закупка у единственного поставщика была неправомерной, а цена контракта завышенной.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что рассматриваемое в суде дело касается документации, а не судьбы монумента - он будет стоять.

Памятник установили в Вологде в декабре 2024 года на территории дома-музея "Вологодская ссылка", в котором Сталин проживал с декабря 1911 по февраль 1912 года.

Вологодский музей-заповедник Вологодская область Екатерина Ложеницына Георгий Филимонов Иосиф Сталин Вологда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Совета судей готов предоставить пояснения в суде по иску Генпрокуратуры

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили об операции по взятию Купянска

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%
Военная операция на Украине

Военные уничтожили 58 беспилотников ВСУ над пятью регионами, включая Московский

Решетников призвал обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Путин и Трамп предметно не обсуждали идею продления ДСНВ еще на год

Песков не в курсе рабочих планов Козака

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7212 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });