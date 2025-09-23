Суд оставил в силе решение о недействительности контракта на памятник Сталину в Вологде

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о недействительности контракта на поставку памятника Иосифу Сталину в Вологде, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Оно вступит в законную силу со дня принятия постановления апелляционного суда в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее Вологодский музей-заповедник и индивидуальный предприниматель Екатерина Ложеницына подали жалобы на решение Арбитражного суда Вологодчины, который в июле признал недействительным контракт на поставку монумента и утвердил решение вернуть его Ложеницыной, а она, в свою очередь, должна вернуть Вологодскому музею-заповеднику 10,5 млн рублей.

Прокуратура просила судпризнать недействительным госконтракт на поставку памятника Сталину, потому что, как считает ведомство, закупка у единственного поставщика была неправомерной, а цена контракта завышенной.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что рассматриваемое в суде дело касается документации, а не судьбы монумента - он будет стоять.

Памятник установили в Вологде в декабре 2024 года на территории дома-музея "Вологодская ссылка", в котором Сталин проживал с декабря 1911 по февраль 1912 года.