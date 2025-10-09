Поиск

Чиновники обсудят создание механизма распределения невостребованных средств физлиц на счетах

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минфин, Федеральная антимонопольная служба при участии Банка России подготовят предложения по созданию специального механизма конкурентного распределения невостребованных средств физических лиц на текущих счетах и срочных вкладах в кредитных организациях, говорится в утвержденном правительством Национального плане развития конкуренции на 2026-2030 годы.

Доклад в правительство должен быть направлен до 31 января 2028 года.

В планах до 6 декабря 2028 года подготовить предложения, убирающие преимущественный доступ отдельных банков к услугам по перечислению гражданам ряда социальных выплат, для которых установлен специальный порядок их осуществления.

Минфин, ФАС, Минэкономразвития, Росреестр при участии Банка России также должны разработать предложения по совершенствованию процедур погашения ранее предоставленного кредита и оформления залога по новому кредиту в целях снижения затрат заемщиков в рамках рефинансирования ипотеки (срок исполнения - 4 декабря 2028 года).

Кроме того, ФАС, Минфин при участии ЦБ и Центральной избирательной комиссии планируют подготовить закон, исключающий преимущественный доступ отдельных банков к возможности открытия специальных избирательных счетов. Срок исполнения - 4 декабря 2028 года.

В числе других пунктов плана в сфере финансовых рынков - анализ нарушения требований законодательства при рекламировании финансовых услуг, осуществляемом физлицами - лидерами общественного мнения. Доклад должны подготовить ФАС и Минцифры при участии Банка России до 31 января 2028 года.

Минфин Минцифры Росреестр Минэкономразвития ФАС Банк России
Ушаков заявил, что контакты Кремля с администрацией США продолжаются без спада

Источник сообщил, что Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Сигнал телефона главы семьи, пропавшей в Красноярском крае, отследили в 7 км от поселка Кутурчин

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 19 БПЛА минувшей ночью

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером 27 украинских БПЛА

Подписан меморандум о строительстве нового магистрального газопровода в Казахстан

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

Что произошло за день: среда, 8 октября

