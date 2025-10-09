Президент РФ заявил, что нужно время, чтобы поставить точку в деле с крушением AZAL

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Для того, чтобы окончательно поставить точку в ситуации с крушением самолета AZAL в декабре 2024 года, нужно время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наш долг, повторяю ещё раз, и мы с вами с самого начала об этом договаривались - дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определённого времени. Для того, чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется ещё какое-то время", - сказал он на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Душанбе.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.