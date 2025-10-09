Кабмин РФ выделил около 900 млн руб. на поддержку АПК Белгородской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пострадавшие сельхозпредприятия Белгородской области дополнительно получат более 877 млн рублей господдержки, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Средства выделены из резервного фонда кабмина. С их помощью будет компенсирован ущерб более чем 20 сельхозпроизводителям.

"Важно, чтобы они получили эти ресурсы оперативно, без задержек. Именно сейчас завершаются осенние полевые работы на наиболее безопасных территориях и нужно подготовиться к новому сезону. Рассчитываем, что благодаря принятым мерам там и в дальнейшем будут собирать хороший урожай", - приводятся в сообщении слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Ранее в текущем году из резервного фонда правительства РФ было направлено 3 млрд рублей на компенсацию ущерба аграрным и промышленным предприятиям Белгородской области, пострадавшим из-за обстрелов со стороны Украины, а также в ходе проведения контртеррористической операции.