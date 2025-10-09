Поиск

Путин надеется на реализацию инициативы Трампа по ближневосточному урегулированию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что инициатива главы Белого дома Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, которую Москва почти сразу же поддержала, будет реализована.

"Президент Трамп выдвинул известные инициативы, и, как вы видели, Россия их практически сразу же поддержала. Мы видим, что сейчас происходит. По информации из СМИ, достигнуто окончательное решение. Мы очень надеемся на то, что эти инициативы президента США будут на самом деле, на практике реализованы", - сказал он, выступая на саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе.

Путин отметил, что "эта инициатива с самого начала была позитивно воспринята как в арабском, так и в целом в исламском мире".

"Должен сказать, что мы внимательно не только наблюдаем: пытаемся вместе с нашими партнёрами по Ближнему Востоку внести свой вклад в это урегулирование", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова "поддержать любые мирные усилия, направленные на то, чтобы остановить кровопролитие и привнести спокойствие в этот регион".

"Мы считаем, что главным, непременным условием долгосрочной стабилизации и решения всех вопросов, связанных с этой проблемой, является создание независимого палестинского государства", - сказал Путин.

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. По словам Трампа, на практике это означает, что ХАМАС в скором времени отпустит всех заложников, а Израиль отведет в секторе Газа войска на согласованные рубежи.


