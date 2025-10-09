"Газпром" приступил к практической реализации проекта строительства газопровода "Волхов-Мурманск"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" приступил к практической реализации проекта строительства газопровода "Волхов-Мурманск", сообщила компания по итогам подписания первой пятилетней программы развития газоснабжения и газификации Мурманской области - на 2026-2030 годы.

"Основой для газификации Мурманской области станет перспективный магистральный газопровод "Волхов - Мурманск". К практической реализации проекта "Газпром" приступил в 2025 году. Согласно программе, от газопровода "Волхов - Мурманск" компания спроектирует и начнет строительство первоочередных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по итогам мартовской поездки в Мурманск президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ совместно с ПАО "Газпром", правительствами Мурманской области и Карелии "обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск".

Магистраль, общая протяженность которой превысит тысячу километров, строится из труб диаметром 1400 мм, она рассчитана на рабочее давление 11,8 МПа.

На территории Карелии предусмотрено, в частности строительство ГРС "Кондопога" и "Кондопога-2", ГРС "Медвежьегорск" (отвод диаметров 150 мм), ГРС "Сегежа" (отвод 400 мм).

В свою очередь, "НОВАТЭК" планирует построить в Мурманской области крупнотоннажный завод "Мурманский СПГ".