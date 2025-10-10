Поиск

Чудовищной мыслью назвал Ушаков идею дать Нобелевскую премию мира за поставки оружия

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили удивление позицией президента Украины Владимира Зеленского, который выразил готовность поддержать главу Белого дома Дональда Трампа в качестве лауреата Нобелевской премии мира в обмен на поставки Киеву ракет "Томагавк".

В РоссииУшаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мираУшаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мираЧитать подробнее

"Тут, конечно, вызывает удивление и, я бы сказал, глупость Зеленского, который сказал, что Украина могла бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампа, если Трамп продаст им "Томагавки". То есть, премия мира за предоставление оружия", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву, фрагмент из которого тот выложил в своем Telegram-канале.

По словам Ушакова, "даже мысль какая-то чудовищная, но если в таких категориях люди мыслят, это говорит о том, что они из себя представляют".

Юрий Ушаков Владимир Зеленский Дональд Трамп Нобелевская премия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Ушаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Ушаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи

В Липецкой области потерпел аварию истребитель МиГ-31

Сотовый оператор Т2 планирует в 2026 г. запустить собственную платежную карту

Сотовый оператор Т2 планирует в 2026 г. запустить собственную платежную карту

Что произошло за день: четверг, 9 октября

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что ВСУ при отступлении подорвали в ДНР участок аммиакопровода

РСА отнес 10 регионов РФ к зоне повышенного риска мошенничества в сфере ОСАГО

РСА отнес 10 регионов РФ к зоне повышенного риска мошенничества в сфере ОСАГО

Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян

Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2440 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7330 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });