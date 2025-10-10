Чудовищной мыслью назвал Ушаков идею дать Нобелевскую премию мира за поставки оружия

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили удивление позицией президента Украины Владимира Зеленского, который выразил готовность поддержать главу Белого дома Дональда Трампа в качестве лауреата Нобелевской премии мира в обмен на поставки Киеву ракет "Томагавк".

"Тут, конечно, вызывает удивление и, я бы сказал, глупость Зеленского, который сказал, что Украина могла бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампа, если Трамп продаст им "Томагавки". То есть, премия мира за предоставление оружия", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву, фрагмент из которого тот выложил в своем Telegram-канале.

По словам Ушакова, "даже мысль какая-то чудовищная, но если в таких категориях люди мыслят, это говорит о том, что они из себя представляют".