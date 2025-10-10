Экс-гендиректор Мурманского рыбпорта оставлен на свободе под обязательство о явке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывшему генеральному директору АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП, национализировано в 2022 году) предъявят обвинение по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в УМВД по Мурманской области.

"В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Он должен будет приехать на допрос, чтобы ему предъявили обвинение", - уточнили в управлении.

Подозреваемый находится в Калининграде. Допрос и предъявление обвинения пройдут в Мурманске, добавили в пресс-службе.

В сентябре стало известно, что бывший гендиректор порта стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

По версии следствия, в конце 2023 - начале 2024 годов фигурант обманом оформил на подчиненного два фиктивных договора займа. "В результате порт лишился 30 миллионов рублей, которые были потрачены на покупку элитной недвижимости в Мурманской и Калининградской областях", - сообщало ведомство.

С июня 2023 года по март 2024 года генеральным директором ММРП был бывший чиновник Росрыболовства и экс-директор Калининградского морского рыбного порта Александр Громов.

В 2024 году, управление СКР по Калининградской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Громова по ч.1 ст.286 (превышение должностных полномочий) и ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности). По версии следствия, в июле 2022 года Громов на посту директора Калининградского морского рыбного порта заключил с одной из компаний два договора купли-продажи пяти тепловозов, являющихся собственностью ФГУП "Нацрыбресурс" и принадлежащих порту, который является филиалом ФГУП. По мнению следователей, сделки совершены в обход законодательства РФ и "по заведомо заниженной цене".

Сейчас ММРП возглавляет Андрей Бородин.

За восемь месяцев 2025 года ММРП обработал 166,5 тысяч тонн грузов, или в 1,7 раза меньше, чем в январе-августе 2024 года. В 2024 году ММРП обработал 418,2 тысячи тонн грузов - на 34% больше, чем в 2023 году.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры. Летом 2025 года ММРП запустил автотранспортные рефрижераторные грузоперевозки по Мурманской области и Северо-Западному федеральному округу.