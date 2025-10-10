Поиск

Военные РФ сообщили о сбитых за неделю 1719 БПЛА и крылатой ракете "Нептун" ВСУ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Средства ПВО за неделю сбили 1719 украинских беспилотников самолетного типа, крылатую ракету "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 1719 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.


