Путин сообщил, что российско-арабский саммит перенесен по его инициативе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о решении перенести российско-арабский саммит, чтобы не мешать процессу ближневосточного урегулирования.

"Если вы обратили внимание, я вчера разговаривал с премьер-министром Ирака, он сейчас возглавляет Лигу арабских государств. Мы договорились с ним, что мы перенесем нашу встречу "Россия и Лига арабских государств", это была моя инициатива", - сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.

"Я сделал это потому, что не хочу мешать процессу, который сейчас, как мы надеемся, наладился", - подчеркнул президент.

Саммит "Россия - Арабский мир" должен был пройти 15 октября. Однако в четверг после телефонного разговора Путина с председательствующим в настоящее время в Лиге арабских государств премьером Ирака Мухаммедом Судани было решено отложить мероприятие из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа.

В пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саммит может пройти в ноябре. "В предварительном плане думаем про ноябрь", - сказал он в интервью журналисту Life Александру Юнашеву, отрывок из которого тот опубликовал в своем телеграм-канале.

"В зависимости от того еще, как пойдет ситуация в контексте реализации плана Трампа и так далее, и как наши арабские друзья подскажут, может быть, ведь это саммит "Россия - Арабский мир", так что будем учитывать все точки зрения", - добавил Ушаков.