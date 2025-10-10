Поиск

Кремль заявил, что первый российско-арабский саммит может пройти в ноябре

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Первый российско-арабский саммит, отложенный в четверг, может пройти в ноябре, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В предварительном плане думаем про ноябрь", - сказал он в интервью журналисту Life Александру Юнашеву, отрывок из которого тот опубликовал в своем телеграм-канале.

"В зависимости от того еще, как пойдет ситуация в контексте реализации плана Трампа и так далее, и как наши арабские друзья подскажут, может быть, ведь это саммит "Россия - Арабский мир", так что будем учитывать все точки зрения", - добавил Ушаков.

При этом он подтвердил, что форум в рамках Российской энергетической недели, запланированный на 16 октября, состоится по плану.

Саммит "Россия - Арабский мир" должен был пройти 15 октября. Однако в четверг после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с председательствующим в настоящее время в Лиге арабских государств премьером Ирака Мухаммедом Судани было решено отложить мероприятие из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа.

