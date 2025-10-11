Ураганный ветер прогнозируется в регионах Дальнего Востока

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер прогнозируется в северо-восточных регионах Дальнего Востока, порывы ветра будут достигать 35 м/с, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сильные ветры на азиатской части страны. Там будут проходить циклоны в районе северо-восточной части азиатской части, и ветра будут такие действительно сумасшедшие", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на Камчатке в выходные прогнозируется ветер до 30 метров в секунду, на побережье Охотского моря, на юго-западном побережье Камчатки, - до 35 метров в секунду.

На Курильских островах в выходные прогнозируется ветер до 28 метров в секунду. На Чукотке, в Анадыре - до 28 метров в секунду, на побережье ураганные ветры до 33 метров в секунду.