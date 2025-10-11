Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в океане у берегов Камчатки

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Жители Камчатки ощутили колебания от землетрясения магнитудой 5,8 в Тихом океане чуть менее чем в сотне километров от административного центра Камчатского края, сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.

"Ощущаемый подземный толчок (афтершок) зафиксирован в Тихом океане на глубине 53,4 км. Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 90 км. Магнитуда: 5,8", - говорится в сообщении.

Предварительно, по инструментальным данным, в различных районах Петропавловска-Камчатского и Елизово землетрясение ощущалось силой до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась.