Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Группировки "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили положение в зоне специальной военной операции, группировка "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Сосновка, Вербовое Днепропетровской области, Новониколаевка и Успеновка Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, "Южная" - улучшила тактическое положение.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", - сказали военные.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки группировка нанесла удары по девяти украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ составили: более 525 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

В зоне ответственности группировки "Восток" потери армии Украины за сутки составили: свыше 360 военнослужащих, две боевые бронемашины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств, заявили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, группировка войск "Южная" нанесла удары по семи бригадам ВСУ в ДНР, потери украинской армии за сутки составили: до 170 военнослужащих, три боевые бронемашины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области, сказали военные.

"Потери противника составили до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства и десять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Новая Сечь, Могрица, Алексеевка и Варачино Сумской области", - заявили в ведомстве.

По словам военных, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в Харьковской области, за сутки потери армии Украины составили: до 165 военнослужащих, танк, боевая бронемашина, 13 автомобилей, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское и Новоандреевка Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны России, потери украинской армии за сутки составили: до 65 военнослужащих, два автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.