Семейная пара пострадала при атаке беспилотника в Курской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск-Дурово", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По информации Хинштейна, в результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в Курской областной больнице.

Ее супруг получил незначительные травмы, будет наблюдаться амбулаторно, отметил губернатор.