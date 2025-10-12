За ночь над тремя регионами РФ сбили 32 украинских беспилотника

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье российские военные перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по 15 БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской областями и два - над территорией Смоленской области.