Военные заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры ВПК Украины

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесены удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 137 районах.

В министерстве обороны РФ сообщили, что средства ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника, крылатую ракету "Нептун", девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.