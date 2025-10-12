Поиск

Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Восток" продвигаются в глубину украинской обороны, группировки "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили позиции в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Полтавка, Привольное, Успеновка Запорожской области, Вишневое и Даниловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, "Южная" улучшила тактическое положение.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", - заявили военные.

В министерстве сообщили, что группировка нанесла удары по 14 бригадам и трем полкам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР, потери украинской армии за сутки составили: до 550 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки "Восток" за сутки составили: до 305 военнослужащих, танк, десять автомобилей, гаубица М777 и станция радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, "Южная" группировка нанесла поражение подразделениям семи механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах семи населенных пунктов ДНР.

"Противник потерял свыше 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов, а также три склада горючего и материальных средств", - заявили военные.

По их данным, группировка "Запад" нанесла удары по центру спецназначения ВСУ и четырем бригадам в Харьковской области и ДНР, потери украинской армии за сутки составили: до 220 военнослужащих, три боевые бронемашины HMMWV, бронеавтомобиль Oncilla польского производства, 23 автомобиля, самоходная артиллерийская установка, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Варачино, Новая Сечь и Садки Сумской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны России заявили, что также нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Бологовка Харьковской области.

"ВСУ потеряли более 160 военнослужащих и восемь пикапов. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств", - сообщили военные.

В ведомстве заявили, что группировка войск "Днепр" нанесла удары по шести украинским бригадам в Запорожской и Херсонской областях, суточные потери ВСУ составили: до 40 военнослужащих, три автомобиля, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
