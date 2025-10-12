Ушаков заявил, что сплоченную ненависть европейцев к России трудно пробить

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американская сторона влияет на процесс украинского урегулирования, но сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно "пробурить", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Американцы могут, конечно, влиять. Они влияют, но там такая степень ненависти, я бы даже сказал, сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что ненависть трудно "пробурить", даже используя американский бур", - сказал Ушаков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого он разместил в своем Телеграм-канале.

Так он ответил на вопрос, может ли американская сторона повлиять на "оголтелую" европейскую политику.

Он подчеркнул, что по созданию такого отношения к России велась сверхработа и в рамках политического истеблишмента, и общественностью. "То есть настолько было много обвинений, в том числе голословных, в отношении России, что некоторые стали в это верить. А некоторые не верят, но боятся общей ситуации, потому что общая ситуация крайне неблагоприятна в отношении России, и голоса, которые что-то говорят разумное, их сразу же топят "в волнах" ненависти", - сказал Ушаков.

Он заметил: "Я сам удивляюсь степени вранья, именно вранья напропалую, и конечно удивляюсь тому, что на фоне этого вранья, на фоне ненависти европейцы могли так консолидироваться. Я не мог раньше представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативным в отношении нашей страны. Этот голос закрывает для них же самих возможности как-то найти какие-то нюансы в отношениях с нашей страной".