Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы 10 октября удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Исурина, сообщается в картотеке суда.

Исурину вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Решение вступает в силу 14 октября, сообщается в материалах суда.

Исурин с марта 2020 года по сентябрь 2022 года возглавлял контейнерного ж/д оператора ПАО "Трансконтейнер", ранее он занимал пост президента транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП). По данным РБК, в феврале текущего года Исурин стал первым заместителем гендиректора логистической компании "Логопер". Как индивидуальный предприниматель (основной вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) Исурин внесен в ЕГРИП в августе 2023 года.

