Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Вьетнам

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и большой морской танкер "Борис Бутома" прибыли во вьетнамский порт Дананг, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота в воскресенье.

"Впереди у российских моряков протокольные и спортивные мероприятия с военнослужащими ВМС Вьетнама, а также посещение достопримечательностей и знакомство с местной культурой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, российских военных встретили официальные лица ВМС Вьетнама и представители посольства РФ.

По официальной информации, 1 октября отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана.

Вьетнам Тихоокеанский флот
