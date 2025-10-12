Поиск

Два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Вражеский дрон на трассе Хомутовка-Калиновка Хомутовского района совершил атаку на движущийся автомобиль. В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Хинштейн отметил, что пострадавших направили в медицинские учреждения Брянской области ввиду их близости.

