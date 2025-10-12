Пожар в здании госучреждений в дагестанском селе повредил помещение поликлиники

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пожаром, перекинувшимся с административного здания в селе Карата Ахвахского района, было повреждено помещение районной поликлиники, сообщает пресс-служба Минздрава республики в воскресенье.

"Пожаром, перекинувшимся с других зданий, было повреждено помещение районной поликлиники в селе Карата Ахвахского района. К счастью, жертв нет. Медики смогли оперативно спасти от огня основную технику и архив поликлиники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что здание поликлиники, 1964 года постройки, было признано аварийным с 2023 года, его основу составляли деревянные полы и перекрытия.

"Уже организована работа части сотрудников поликлинического звена на базе Центральной районной больницы. Жители смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в здании районной больницы", - информирует Минздрав.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в селе Карата Ахвахского района Дагестана произошло возгорание кровли двухэтажного административного здания, в котором располагались несколько госучреждений: местное отделение Социального фонда России, отдел образования, Росстат, судебный участок, ЗАГС, управление по вопросам миграции. В 06:25 пожар был локализован на площади 1,8 тыс. кв. метров. В 07:42 было ликвидировано открытое горение.

По данным прокуратуры Дагестана, пожар потушен. Его причиной, по предварительной версии, стало замыкание электропроводки.