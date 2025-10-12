Около 400 машин скопились в очередях на досмотр перед Крымским мостом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 403 машины, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

К 21:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 396 транспортных средств, время ожидания - более часа.

Ранее сообщалось, что к 20:00 перед досмотровыми пунктами на Крымском мосту собрались 997 машин.

Очереди образовались на фоне перекрытия движения. Проезд транспорта ограничили в 17:22, а сняли ограничение в 19:35.