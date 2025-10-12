ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Украинские дроны атаковали город Шебекино в Белгородской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Один дрон атаковал многоквартирный дом - повреждены остекление двух квартир и фасад", - написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

В результате детонации второго FPV-дрона загорелся автомобиль, возгорание ликвидировано силами местных жителей, добавил губернатор. Кроме того, была повреждена стоящая рядом машина.